Kyle Punsalang: bayani sa mga pasahero sa MV Trisha Kerstin kay gipangpukaw sila ug gihatagan og life jacket

DAKBAYAN SA DABAW (MindaNews / Pebrero 22) — Ang abo sa baynte-dos anyos nga gitawag nga bayani sa mga pasahero sa nalunod nga barkong MV Trisha Kerstin 3 sa Aleson Shipping, nakauli na dinhi sa dakbayan sa Dabaw niadtong Huwebes, Pebrero 19. Baynte ka adlaw naghulat sa iyang pag-abot ang pamilya.
Niabot ang mga abo ni Cadet Kyle A. Punsalang dinhi sa ilang pinuy-anan sa Lubugan, Toril gikan sa Zamboanga, pagkahuman sa 22 ka oras nga byahe.
Matod ni Josephine Punsalang, inahan ni Kyle, nakita ang patay nga lawas sa iyang anak niadtong alas kuwatro sa hapon sa Pebrero 15. Nakita pud ang iyang kuwintas, singsing, braces ug relo nga Titan brand, nga gaandar pa gihapon hangtod karon.
Gitawagan sila sa taga Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) nga nakita na ang lawas ni Kyle sa Economy B sa barko.
Matud ni Josephine, nibyahe dayon silang pamilya niadtong kaadlawon sa Pebrero 16.
Wala na nila nakita ang lawas ni Kyle kay gisunog na man. Gikinahanglan nga sunugon dayon ang lawas ni Kyle kay adunay lagda ang kagamhanang lokal sa paghipos sa lawas sulod sa 72 ka oras.
Sa ilang gipuy-an sa Zamboanga City, naay mga tawo niadto nga nagpaabot sa pahasubo ug nagtestimonya nga sila naluwas ni Kyle kay pagtakilid sa barko, gipangpukaw sila ni Kyle ug gihatagan og life jacket mao nga sila naluwas. Mao nga masulti nila nga bayani si Kyle para kanila.
Nikaylap usab kini nga istorya sa social media, nga adunay bayaning kadete nga nagtabang sa daghang tawo kay kadtong paunlod na ang barko, 12:26 sa buntag, dapit sa Basilan niadtong Enero 26, tingtulog pa sa mga tawo.
Nakahibalo silang Josephine nga nalunod ang barkong gisakyan ni Kyle pagmata na nila sa alas singko sa buntag.
Si Cadet Kyle A. Punsalang nag-apprentice sa Aleson Shipping Lines tulo ka bulan sa drydock sa Zamboanga City ug duha ka semana sa MV Trisha Kerstin 3.
Ang iyang uyab nga si Kim Pore, 23, nanumpa isip propesyonal nga magtutudlo niadtong Pebrero 15. Pipila ka oras ang nilabay, nadawat nila ang balita nga nakit-an na ang lawas ni Kyle. (Gregorio C. Bueno / MindaNews)