(Statement of De La Salle University-Department of Political Science and Development Studies)

Bilang mga iskolar ng Agham Pampulitika at Araling Pangkaunlaran ipinapahayag namin ang aming matinding pagkabahala at pagkadismaya sa matagal nang pagkaantala ng pagbuo ng Senado bilang Impeachment Court upang dinggin ang kaso laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang patuloy na kawalang-kilos na ito ay hindi lamang nagpapahina ng tiwala ng publiko sa ating mga demokratikong institusyon, kundi isa ring paglapastangan sa mga prosesong itinadhana ng Konstitusyon para papanagutin ang mga opisyal ng pamahalaan.

Mariin naming hinihimok ang mga Senador ng Ika-19 na Kongreso na tuparin kaagad ang kanilang tungkuling konstitusyonal sa pamamagitan ng pagbuo ng Impeachment Court. Ang pagkaantala ay hindi na basta kapabayaan, kundi mistulang sinadyang pagkilos na pulitikal upang baluktutin ang isang mahalagang demokratikong proseso. Sa patuloy na pag-antala, hinahayaan ng Senado ang pag-iral ng impunidad sa hanay ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan na may mabibigat na paratang ng katiwalian at paglabag sa tiwala ng taumbayan.

Ang ganitong pagwawalang-bahala ay lalong nagpapabilis sa pagguho ng mga demokratikong pamantayan sa bansa.

Hinihikayat din namin ang mga Senador ng Ika-20 na Kongreso na ipagpatuloy ang impeachment trial nang may agarang pagkilos, kaseryosohan, at katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang pagpapatuloy ng paglilitis ay hindi lamang pagpapakita ng paggalang sa kaayusang konstitusyonal, kundi isa ring senyales ng pagkukusa na, kahit sa payak na paraan, ay makatutulong upang mapigilan ang tuluyang pagbulusok ng bansa tungo sa awtoritaryanismo.

Ang kabiguang kumilos nang may paninindigan sa panahong ito ay hindi maituturing na simpleng pagkaantala sa proseso. Ito ay itatala sa kasaysayan bilang sinadyang pagtalikod sa pananagutang itinatadhana ng Konstitusyon, at bilang pagtataksil sa demokratikong pamamahala.

Nilagdaan:

Kevin Ago

Eric Vincent Batalla

Anthony Lawrence Borja

Dionessa Bustamante

Cleo Anne Calimbahin

Chris Collantes

Gladstone Cuarteros

Gerardo Eusebio

Luie Guia

Ian Jayson Hecita

Ronald Holmes

Cecilia Jimenez-Damary

Susan Nashra Kurdli

Telibert Laoc

Maria Milagros Regina Lomotan

Jess Lorenzo”

Francisco Magno

Sherwin Ona

Matthew Ordonez

Antonio Pedro Jr.

Maria Divina Gracia Roldan

Topin Ruiz

Edwin Santiago

Allen Surla

Erin Tañada

Rosa Babel Teehankee

Ador Torneo

Joseph Velasco