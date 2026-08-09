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Indigenous Peoples’ Day
By
H. Marcos C. Mordeno
|
August 9, 2026 - 7:31 pm
Members of the Bukidnon-Daraghuyan tribe in Sitio Ulangohon, Barangay Dalwangan in Malaybalay City hold a ritual to mark the United Nations’ International Day of the World’s Indigenous Peoples on Sunday, 9 August 2026. MIndaNews photo by H. MARCOS C. MORDENO
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