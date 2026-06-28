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Pride parade
By
MindaNews
|
June 28, 2026 - 6:01 pm
Members of the LGBTQ+ march in the streets of Koronadal City to celebrate Pride Month on Sunday, 28 June 2026. MINDANEWS
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