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Pride parade

By  MindaNews

|  June 28, 2026 - 6:01 pm

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Members of the LGBTQ+ march in the streets of Koronadal City to celebrate Pride Month on Sunday, 28 June 2026. MINDANEWS

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