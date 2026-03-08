Skip to content
LEADERBOARD AD
Connect with your audience through trusted journalism.
Advertise with Us
Support Journalism
JOURNALISM
Support Journalism
SIGN IN
SUPPORT
SUBSCRIBE
Fact Check
Media Impact
Books
Fact Check
Media Impact
Books
Facebook
Instagram
Youtube
X-twitter
Tiktok
Reddit
Top Stories
News
Business
Mindaviews
Arts & Culture
Photo of the Day
Peace Process
Top Stories
News
Business
Mindaviews
Arts & Culture
Photo of the Day
Peace Process
Search
LEADERBOARD AD
Welcome Back,
Top Stories
News
Business
Mindaviews
Arts & Culture
Photo of the Day
Peace Process
Top Stories
News
Business
Mindaviews
Arts & Culture
Photo of the Day
Peace Process
DUTERTE @ ICC
PEOPLE POWER 40
FACT CHECK
MEDIA IMPACT
BOOKS
Search
Sandbags
By
Bobby Timonera
|
March 8, 2026 - 2:01 pm
A quarry worker carries a bag of sand from the Tubod River in Iligan City on Sunday March 8, 2026. MindaNews photo by BOBBY TIMONERA
ADVERTISE HERE
Related Posts
Women’s groups urge abolition of 12% VAT
Antonio L. Colina IV
March 8, 2026 7:27 pm
7:27 pm
FACT CHECK | Viral video of Rep. Gonzales addressing ‘suitcase’ issue is AI-generated
Fact Check
March 8, 2026 5:55 pm
5:55 pm
PEACETALK: The BOL at Seven: What We Got Wrong
Bong Montesa
March 8, 2026 4:57 pm
4:57 pm
Sultan Kudarat, NorthCot adopt 4-day workweek, WFH setup to save on energy
Bong S. Sarmiento
March 8, 2026 4:16 pm
4:16 pm