WebClick Tracer

our-vote-2022-logo-1
Facebook Twitter Youtube
our-vote-2022-logo-1

Stop corruption

19women
To express their rage against corruption and to demand accountability, four Dabawenyo senior citizens, aged 61 to 80, go malling on Friday, 19 September 2025 in Davao City with these messages to “stop flooding us with corruption” and “Marcos-Duterte panagutin.” MindaNews photo by CAROLYN O. ARGUILLAS
-- ad here--