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TYBOX | Mga tanong kay Senador Robinhood

By  Tyrone A. Velez

|  July 24, 2026 - 5:44 pm

tybox tyrone velez mindaviews column columns
tybox tyrone velez mindaviews column columns

MindaNews / 24 July 2026 — Sa ating kagalang-galang na Senador Robinhood:

Paumanhin po.

Diba sa pelikula, may bida, kontrabida, yan ang script.
Pero, paano maging bida ang kontrabida, paano na yung bida?

Nagkamali ako. Yan pala ang branding mo.
Anti-hero. Bad Boy.
Kahit mali, bida ka pa rin, dahil sa angas
Kaya in real life ganun na din?

Yung nagbanta na mga sibilyan kulong
Pero alyado mo nagbanta, may due process

Pero ganito kasi sa hukuman
May tagausig
May tagapagtanggol
At may hukom

Tatlong panig sa isang paglilitis
Sino ang neutral
Di ba kayo?
Parang gusto mong baliktarin itong tatsulok

Baka nasa isip mo, basketbol court
Na ang team ay may opensa at may depensa
Pero paano kung ang puti ay mag shoot sa pula?
Mali ata yun

Sana bilog na lang ang pinag-usapan
Para minsan tayo’y nasa itaas
At hindi parati nasa ilalim

Kaya ikot pa konti sa kokote
Baka makita roon ang sagot
Tubig, apoy, lupa, langit
Kadiliman, kasamaan, katotohanan, liwanag

Inaapi, mapang-api
Kawalan, katarungan
Walang neutral sa paghuhusga
Sa mundong magkabilaan

Sana’y matanggap itong liham
Na tulad ko’y isipan ay bukas

(MindaViews is the opinion section of MindaNews. Tyrone A. Velez is a freelance journalist and writer.)

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