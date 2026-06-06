NOMAD VERSES | Tanaman sa Kahaw-ang

Walay mabating awit bisan sa mga timos
dinhi sa tanamang puno sa kahigwaos,
ning kagabhiong sa kahaw-ang gigakos
samtang nagpaabot sa pagsubang sa bulan,
kay ikaw sa kahilom ako gibiyaan.
Sama ikaw sa bitoong inanayng nahanaw,
sa kamalinawon sa kabuntagon nipanaw.
Walay mga awit ning kagabhiong mamingaw
dinhi sa tanaman diin ako nagahanduraw,
hubong mga tiil giputos sa kabugnaw,
gisakit sa gugmang walay katumanan,
kay ikaw sa kahilom ako gibiyaan.
Ang imong handumanan daw mabugnawng huyohoy
nga sa kabuntagon mohuyop uban ang dangoyngoy.
Walay kalanggaman nga nibatog sa kakayohan
niining tanamang puno sa pagbangotan,
gilibotan sa alimyon sa lab-as nga kabulakan
kay ikaw sa kahilom ako gibiyaan,
Sama ako sa mga dahong inanayng nangatagak
gikan sa mga sangang karon nagahilak.
Walay timik ning kagabhion ang tanaman
gawas sa hapuhap sa mga hasmin nga luhaan,
ning sabakan sa damgong walay katumanan
kay ikaw sa kahilom ako gibiyaan.
Filipino Version:
Hardin ng Kawalan
Walang maririning na awit kahit ng kuliglig
dito sa harding balot ng ligalig,
nitong gabing niyakap nang kawalan
habang hinihintay ang pagsikat ng buwan,
sapagkat lumisan kang lukob ng katahimikan.
Tulad mo’y bituing unti-unting nalusaw,
sa katiwasayan ng bukang-liwayway pumanaw.
Walang mga awit nitong gabing kay lumbay
dito sa hardin kung saan diwa ko’y naglalakbay,
mga paang hubad binalot ng lamig,
dulot ay pighati ng walang kahihinatnang pagibig,
sapagkat lumisan kang katahimikan ang pahiwatig.
Ang alaala moy tulad ng malamig na simoy
na sa umaga’y iihip, hatid ay panaghoy.
Walang mga ibong sa mga puno’y dumadapo
dito sa harding nagdadalamhati, nagsusumamo,
balot ng halimuyak ng mga bulaklak at halaman
sapagkat lumisan kang lukob ng katahimikan.
Tulad ko’y mga dahong unti-unting nalalagas
mula sa mga sangang sa luha’y naaagnas.
Walang maririnig sa gabing ito dito sa hardin
maliban sa haplos ng luhaang mga hasmin,
dito sa sinapupunan ng pangarap na walang katuparan
sapagkat lumisan kang lukob ng katahimikan.
ni Redmoon
Enero 29, 2026
Redmoon of Bukidnon likes to describe himself as a trying hard poet.