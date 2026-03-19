BAYI-LINES | Pagpangita og Sisterhood sa Safe Space

DIPOLOG CITY (MindaNews /19 March) Labaw pa sa usa ka “safe space,” murag usa gyud kini ka lugar diin tinuod mabati ang sisterhood. Sa makausa, dili ko mamamahayag nga nagdagan sa deadline nga murag giapas sa deadline mismo. Wala pud ko nagpugong sa akong emosyon aron magpabiling “professional.”
Niadtong higayona, usa lang ko ka babaye nga kauban sa ubang babaye nga nakasabut sa hilom nga kabug-aton nga akong gidala matag adlaw—apil na ang stress sa breaking news ug ang classic nga pangutana sa editor/station manager: “Asa na ang story?”
Sulod niadtong luna, nabati nako nga nakita ug nadungog ko bisan wala koy taas nga explanation. Sa matag sesyon, hinay-hinay pud nako gi-off ang akong “strong journalist mode.” Kay kung mamamahayag ka, usahay strong ka sa gawas pero sa sulod gusto na lang ka moingon: “Pwede ba mag-leave sa life bisan two days lang?”
Ang among mga istorya halos pare-pareho ra gyud: pag-cover og lisod nga panghitabo, pagsaksi sa kasakit sa uban, ug pagdala sa stress bisan human na ang storya. Kay ang balita mahuman, pero ang stress murag walay deadline ug walay editor/station manager nga mo-approve og leave.
Pagpalibot nako sa 15 ka babayeng mamamahayag, kalit ni-ingon akong kasingkasing:
“Ay salamat, naa ra diay koy mga kauban sa kapoy.”
Didto nako nasabtan nga dili ra diay ako ang usahay mohunong ug mangutana sa kaugalingon:
“Journalist pa ba ko o part-time therapist sa tanan nakong na-interview?”
Ang stress nga kasagaran nakong gi-ignore kay kuno strong ta, kalit lang nagparamdam. Naay kakapoy sa lawas, tensiyon sa abaga (murag nagbitbit gihapon og bag ug recorder bisan wala), ug kabug-aton sa hunahuna. Pero ang paglingkod sa lingin uban sa mga babaye nga nakasabut bisan wala’y daghang explanation… grabe ka comforting.
Didto, dili nako kinahanglan magpaka-superwoman. Pwede ra diay ko mahimong kapoy nga tawo nga ganahan og pahulay ug gamayng katawa.
Ang pinakanindot nga nahitabo? Sisterhood.
Nagkatawa mi, nagstorya, nahilom, ug oo… naay luha. Aw sa akong kaso, dili ra gamay—medyo balde level ang hilak. Naulaw gani ko kay nakita nila unsa ko mag-bakho ug naa pa jud sipon nga mitulo. Pero kebs lang, kay sisterhood man ni. Walay judge diri.
Mas nalingaw pa gyud ko kay kauban nako akong beshy si Leah Agonoy sa Inquirer Zamboanga del Sur ug akong Ate by heart nga si Criste Basadre, GMA stringer sa Zamboanga Sibugay.
Bisan corny akong jokes, grabe gihapon ilang katawa. Mao na siguro ang tinuod nga friendship—kataw-an ka bisan dili ka funny.
Ang yano nga mga butang sama sa pagginhawa nga magkuyog, pagpamalandong, ug pagpaminaw sa usag usa nakapahinumdom nga ang pagpahulay dili kahuyang. Kusog gani na. Kay kung dili ta mopahulay, basin kita na ang sunod nga headline. (Huy na diay, simbako palayo!)
Kini nga kasinatian nagpahinumdom kanako nga ang paggaan sa gibati mas sayon kung naa kay kauban. Walay pa-impress, walay pa-bright puro ra pagsinabtanay, kaluoy, ug suporta. Mao gyud na ang tinuod nga sisterhood.
Sa akong pagbalik sa trabaho isip mamamahayag, dala nako ang usa ka simple pero kusgan nga pahinumdom: dili ko nag-inusara.
Diay tuod, daghang salamat sa MindaNews— sa inyong pasensya sa akoa (kay kabalo mo, medyo kulit ko gamay). Pero tinuod, gusto gyud ko muapil ani. Kung wala ko naapil, basin hangtod karon nagmahay gihapon ko.
Daghang salamat usab sa Media Impact Philippines sa paghimo sa BAYI-LINES program pinaagi sa suporta sa IMS, European Union (EU), ug DANIDA.
Ug siyempre, daghang salamat kang Ms. Amanda sa Art Pavilion ug Ms Yenna sa Kandiletita sa paggiya kanamo niining makahuluganon nga panaw nga naay healing, learning, ug daghang katawa.
Bonus pa gyud: nakabalo na ko mag-paint.
Tinuod, basin dili nindot para sa uban… pero para nako pwede na ibaligya og ₱1 Billion sa auction.
Charing lang, pero proud ko ha!
Daghang salamat, ug padayon sa akong mga sissies. 🤍
(Si Zorayda Eva Mustaril usa ka mamamahayag nga nakabase sa Dipolog, Zamboanga del Norte nga nagtuo sa kahinungdanon sa pag-asoy sa mga istorya nga may bili alang sa komunidad. Nailhan sya sa iyang yano ug malipayon nga personalidad, ug nagsulat siya uban sa kasingkasing ug lig-on nga paningkamot alang sa matinud-anong pagbalita. Miyembro usab siya sa National Directorate sa Național Union of Journalists of the Philippines, diin nagpaningkamot siya sa pçagpanalipod sa kagawasan sa mga mamamahayag.)
[BAYI-LINES is part of the Safety Training Series of the Media Impact Philippines project implemented by the Mindanao Institute of Journalism (MinJourn), publisher of MindaNews, in partnership with the International Media Support (IMS) with funding from the European Union and the Danish International Development Agency (DANIDA) under the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.]