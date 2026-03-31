BAYI-LINES | Pagkahiusa sa Kababayen-an sa Media sa Mindanao naghatag inspirasyon

DAKBAYAN SA DIPOLOG (Marso 31) — Puno kami sa kadasig ug kalipay ang gibati namu sa 15 ka women Mindanawon journalists kinsa partisipante sa BAYI-LINES, A Safety Awareness and Trauma Healing Retreat for Women Journalists in Mindanao, nga gipahigayon sa Bali-Bali Resort, Island garden of City of Samal, Davao Del Norte, Marso 1-4 niining tuiga.
Kini gipasiugdahan sa MindaNews uban sa pakigtambayayong sa International Media Support (IMS)ug co-funded sa European Union (EU) ug DANIDA.
Sa maong programa, walay puas ang among pagpasalamat ngadto sa MindaNews nga napili mi alang sa maong programa. Tungod kay dinhi nakahimo sa pag-relax ug nakakat-on sa nagkalain-laing kalihukan nga gihimo matag adlaw taliwala sa mga trauma ug hulga nga giatubang samtang anaa kini sa trabaho isip journalist.
Tagsa-tagsa namung gisaysay ang among mga kasinatian nga dili makalimtan samtang anaa kami sa trabaho pinaagi ni Dr. Gail Ilagan ug usa ka seasoned journalist ug trauma reporting advocate Vina Araneta.
Emosyonal ug walay duha-duha nga nagpaambit sa among tagsa-tagsa nga kasinatian nga grabeng nakapa-trauma kanamo panahon nag-cover sa usa ka insidente.
Sa painting and candle-making creative sessions, dinhi nabati ug napagawas namu ang mga dili maayong kasinatian isip journalist pinaagi sa meditation and healing.
Kini pinaagi sa expertise nila ni Ms. Amanda Fe “Mandy” Echevarria kinsa mihatag kanamu sa kahigayonan nga mohimo ug usa ka creature pinaagi sa clay ug mopinta sa “healed image.”
Dinhi napakita sa tagsa-tagsa namu nga talento tungod kay dili lamang sa microphone ug computer kami eksperto.
Samtang sa candle-making workshop pinaagi ni Kandelitita, diin maoy akong pinakapaborito nga session sanglit pinaagi sa nagkalain-laing scent sa kandila nga nahimong simbolo sa presensya sa kahayag, kalinaw, ug paghinumdom sa espirituhanong pagpadayon sa kinabuhi.
Usa ka dakong garbo namung 15 ka women journalists nga nahimong tipik sa maong programa sa MindaNews taliwala sa giatubang nga risgo ning maong industriya.
Kini naghatag usab ug kahigayonan sa namung mga babayeng mamahayag nga magkaila, nakatabang sa pagpalig-on sa among relasyon ug kolaborasyon sa media sector.
Ingon man, ning maong retreat napalayo kami sa adlaw-adlaw nga trabaho sa newsroom ug nakahatag bag-ong inspirasyon, ideya, ug kusog aron mas mapalambo pa ang among serbisyo sa paghatag og tukmang impormasyon sa publiko.
Dako usab kini’g tabang kanamu ilabi na sa mental ug emosyonal nga kahimtang sanglit ang trabaho sa media usahay puno sa stress ug pressure. Ning maong kalihukan naghatag kanamu ug panahon nga makapahulay, makapahunahuna, ug makapaayo sa mental ug emosyonal nga kahimtang namung mga mamamahayag.
Gikalipay usab namu nga nahimamat ang batid nga mga journalists sa Mindanao sama nila Dr. Rhodora Gail Tan-Ilagan ug Vina Araneta ug ingon man ang batikan nga speakers.
Daghang Salamat MindaNews!
(Si Mishel “Sheng” Bala-Montederamos News Anchor/Reporter sa 88.9 mHz DXFL-FM First Love Radio Dipolog, Presidente sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office Press Corps, miembro sa Board of Directors sa Police Regional Office 9 Press Corps, media representative sa Zamboanga del Norte 1st Provincial Mobile Force Company Advisory Council)
[BAYI-LINES is part of the Safety Training Series of the Media Impact Philippines project implemented by the Mindanao Institute of Journalism (MinJourn), publisher of MindaNews, in partnership with the International Media Support (IMS) with funding from the European Union and the Danish International Development Agency (DANIDA) under the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.]