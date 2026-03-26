BAYI-LINES | Kumusta?

Kumusta?
Isang simpleng tanong na karaniwang tinatanong sa mga kaibigan o kakilalang matagal nang di nakita.
isang tanong na madalas sinasagot ng “ok lang”, kahit hindi naman.
isang tanong na kapag tinanong sa sarili, bakit parang ang hirap sagutin?
Nang maimbitahan ako sa isang all-women trauma healing retreat ng Mindanews, umo-o ako agad.
matapos ang isang buwang pag-cover sa paglubog ng MV Trisha Kerstin-3 sa karagatan ng Basilan, naisip kong saktong sakto ang imbitasyon.
kailangan ko ito.
Dito pinaalalahanan kami ni Dr Gail Tan-Ilagan, isang clinical psychologist,
na kung gaano namin iniingatan at sinisigurong nasa maayos na kondisyon ang aming camera at iba pang kagamitan, dapat ganito din kami ka-asikaso sa aming katawan.
Oo nga naman.
Kahit hilong-hilo sa byahe,
kahit sunog na sunog na kami sa araw,
kahit ilang beses kaming nalipasan ng gutom,
at kahit hapong-hapo na sa pagod,
di kami nagpahinga.
Hindi lang dahil kikita kami sa bawat storya.
Kundi dahil may mga pamilyang naghihintay ng update namin mula sa dagat.
iilan lang kaming sumasabay sa bawat byahe ng PCG patungong Baluk-Baluk.
Hinahanapan kami ng mga pamilya kung lilipas ang araw na di kami nakapag-live.
Sa unang beses na nandun kami, halos hatinggabi na kaming nakauwi.
Masyadong madilim sa gitna ng dagat. Sobrang lamig ng hangin. Nakakatakot ang alon.
Di ko halos maisip ang naramdaman ng mga biktima habang palutang-lutang sila sa dagat nang walang kasiguraduhan kung sila ay maililigtas.
Sa kalayuan, tanaw ang Baluk-Baluk island. Marami ang nagsasabi na malas ang karagatang ito sa mga barko.
Nung pina-visualize at pina-paint kami ni Amanda Echevarria ng imahe bilang bahagi ng Art Therapy, ang Baluk-Baluk Island ang naisip ko.
Pero imbes na isang isla na nakakatakot, pininta ko ito na may makulay na takip-silim sa likuran.
Nagpapakita na kahit nagkaroon ng malagim na trahedya sa karagatan nito, may maganda pa ring hinaharap ang isla.
At ako. Kumusta na nga ba ako?
Di pa rin ako ok. Pero gaya ng dati, kaya ko pa ring magpatuloy at makita ang magaganda at positibong bahagi ng buhay ko.
Sabi nga nila, Count your blessings.
Kasama dyan ang mga anak ko.
Ang kakayahan kong magsulat.
At ang bagong nadiskubring talento sa pagpinta.
At sa pamamagitan ng Bayi-Lines, nagkaroon ako ng mga bagong sisterett sa industriya.
(Queenie Casimiro is a journalist based in Zamboanga City, who has spent years writing stories across Zamboanga Peninsula and the island provinces of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. She started as a reporter and eventually became News Chief of ABS-CBN’s regional stations in Cotabato City and Zamboanga City.
After the network shutdown, she continued to contribute stories for ABSCBN’s national platforms and serves as a correspondent for DZMM. She recently joined MindaNews as a contributor.
A firm advocate against disinformation, she believes journalism is about seeking and speaking the truth).
[BAYI-LINES is part of the Safety Training Series of the Media Impact Philippines project implemented by the Mindanao Institute of Journalism (MinJourn), publisher of MindaNews, in partnership with the International Media Support (IMS) with funding from the European Union and the Danish International Development Agency (DANIDA) under the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.]