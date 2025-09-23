WebClick Tracer

BATANG MINDANAW: Bahong Baha!

23thea
Earth Thea C. Ellorin, 17, a Grade 12 student at St. Mary’s School, reads her poem onstage at the Vicente de Lara Sr. Park during the program that followed the‘Trillion Peso March against Corruption” in Cagayan de Oro City on September 21, 2025. Photo by JMYK Gonzalez /Pinoy Aksyon Inc,)

Sa entablado ng Senado, 
naririnig ang palakpak, 
pero sa bulsa ng masa, 
walang laman, walang salapi, 
walang pag-asa.

Sa bawat “Honorable,” 
may kasamang sobre, 
tinatakpan ng ngiti 
ang sindikato, habang ang tao
—nagsisiksik sa jeep, 
naglalakad sa baha, 
kumakain ng asin at kanin, 
habang sila—nagbibilang
ng milyon parang butil ng 
bigas na hindi nauubos.

Naririnig niyo ba? Ang sigaw 
ng mga bata na gutom, 
na pinapalitan lang ng jingles 
tuwing eleksyon, 
“Para sa bayan!” daw—
pero ang tunay na bayan 
nasa likod ng kurtina, niluluto, 
hinihiwa, nilalamon 
ng sarili nilang kutsara’t tinidor.

Mga politiko, mga makata 
ng kasinungalingan, 
ang taludtod nila’y pangakong
paulit-ulit, pero sa hulihan ng tula—
ang tanging rima: 
komisyon, transaksyon, korapsyon.

At sa bawat ulan, tayo ang 
lumulubog. Tubig 
hanggang tuhod, 
hanggang dibdib, 
hanggang leeg, hanggang 
wala ka nang malanghap 
kundi ang baho ng 
bulok na sistema.

Tayo ang nilalamon ng agos, 
tayo ang hinahampas ng 
alon ng pangako, 
tayo ang pinipilit sumigaw 
sa ilalim ng tubig 
at ang hininga’y 
kinakain ng baha.

Naririnig mo ba ang iyak 
ng pamilyang nakasampa 
sa bubong?  Habang ang opisyal 
ay nakasampa sa podium, 
nagsasalita ng pangakong 
kasing dalas ng ulan, pero kasing 
babaw ng imburnal.

Sila—nakaligtas sa 
bangkang ginto, tuyo ang 
kanilang barong, 
samantalang tayo’y 
kumakapit sa bubong, 
nilulunod ng sariling bayan.

Tayo raw ang pinuno, pero 
bakit parang alipin? 
Tayo raw ang hari, pero bakit 
parang pulubi?
Demokrasya raw, pero 
parang dinudurog ang boto,
ginagawang titulo ng lupa, 
ari-arian nilang ipinapamana.

Kaya’t tumayo ka, Pilipino! 
Bago ka tuluyang malunod, 
bago ka mawalan ng hininga 
sa sariling lupa, huminga ka 
ng galit, huminga ka ng 
tapang, huminga ka ng 
panawagan.

Korapsyon ang sugat ng 
bayan, at ang dugo nito’y 
dumadaloy sa baha. 
Pero hindi tayo dapat lunurin. 
Tayo ang gamot. 
Tayo ang sigaw. 
Tayo ang tula na 
hindi nila mabibili.

