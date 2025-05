POETRY: Piyesta ng mga Marites

Isa na namang balikbayan

ang laman ng kuwentuhan ng mga Marites—

Maingay ang mesa, parang piyestang sinalubong

ng tambol at trumpeta. Maraming handa—

mga handang tsismis na kung matitikman

ay may alat, pait, at tamis.

Ngunit nangibabaw ang alat at pait nito.

Nagsisiksikang impormasyon,

tila mga platong punô ng sari-saring kuwento.

At tila ba’y alam nila ang buong pagkatao

ng balikbayan at ang kapasidad nito.

Nakikipagtalastasan.

Nakikipagtagisan ng mga wikang pangmadla.

Pinagpipyestahan!

Kasabay nito,

ang mga Marites ay nabilaukan

nang may nagsabing:

“Hindi naman siya umuwi para sa inyo.

At higit sa lahat, siya ang gumastos sa mga kinain ninyo.”

Tumahimik ang mesa.

Tumigil ang kutsara’t tinidor sa ere.

At sa unang pagkakataon,

natikman nila ang alat ng spaghetti

at pait ng buko salad.

Jhon Steven C. Espenido writes from Surigao City.