COMMENTARY: Panawagan/Panalangin  for 2025 Election

Mga kapamilya, kaibigan, kababayan:

Magandang araw po sa inyong lahat. Iniaalay ko ang panawagang ito sa lahat sa konteksto ng mga tunay na nagmamahal at nangangarap ng kaayusan sa ating bayan, sa ating bayan na tunay na mananaig ang kapayapaan na nakapaloob sa batayan ng katarungan at pagtangkilik sa dangal ng bawat tao.

Sa limang dekada kong pakikilahok sa kilusan para sa ikauunlad ng kabuhayan at kalagayan ng ating nakararaming naghihirap na mamamayan, nakakalungkot, sa limang dekada ng pag-asa at paniniwala na me pag-ahon sa kahirapan ang mga tinatawag na nasa laylayan ng lipunan, hindi ko nagkikita ang katuparan ng pag-igi ng kalagayan nila!

Mga drivers na 10, 15, 20 taon na nagdadrive, mga tindera sa palengke at malls, mga pamilya sa kayunan at maralitang lungsod, kawani sa pribado at gobyerno, etc., gumugulong lang sa kumunoy ng kahirapan, mula sa mga ninuno at mga sumunod na salin-lahi!

Bakit?

Dahil ang nagpapagulong sa buhay sa ating lipunan ay ang mga oligarko o makapangyarihang nagmemeari ng kalakaran sa ekonomiya at mga politikong namamayagpag na nagpa-ugat sa kanilang pamilya sa pabuo ng dynasty!

Pwede pa ba nating baguhin, paunlarin ang ating bayan?

Me pag-asa pa ba?

OO naman.

Isa sa mga pamamaraan sa pagbabago ay ang pagpalit sa mga trapong politico:

pagpili ng mga kandidato sa national at local, na hindi miembro ng family dynasties,

me kaalaman sa tungkulin at kaluluwa ng position na kanilang hinahangad na mabingwit,

me dangal at katapatan, walang bahid ng pandarambong sa kaban na yaman ng bayan,

kumikilala at nagpapatupad ng karapatang pantao,

kalusugan ng katawan at pag-iisip, balance ang pananaw, me hinahon at walang marahas o criminal na asal at gawi

hindi nagkakanulo o nakikipagsabwatan sa mga banyagang bayan na dudurog sa ating pagkatao, kultura, yaman at kasarinlan

iginagalang ang dangal at kabanalan ng bawat tao at pagpuri at pananampalataya sa kapangyarihan at kabanalan ng ating Panginoon

me paninidigan para sa kung ano ang tama at dapat, ayon sa batas, at walang asal na siya ay itinatangi o mas mataas sa batas (entitlement at impunity)

Pangalawang paraan sa pagbabago , ay pagbabago rin ng ating pananaw, kaisipan at pamamaraan.

Sana maging mapanuri tayo batay sa mga data or facts, at kasaysayan, at hindi nagiging gabay sa pagpapasya o paniniwala ang emotions or popularity or walang batayang narratibo or kwento.

Tama na! Umpisahan natin ang pag-aayos sa Lunes, May 12, 2025!

Iboto , piliin ang mga kandidato na me alternatibong alay para sa ating lugar, sa ating bayan at sa mga susunod pang henerasyon

God bless each of us wisdom para sa bayan!

P.S.

(ok din maging emotional, this June, I am turning 73, di ako tiyak na me pagkakataon pa na makaboto ako sa 2028 election, kaya iniisip ko rin , ang boto ko sa Lunes, my legacy o pamana sa susunod na salin-lahi, kaya nga me mga pamantayan akong isinulat kung sino at ano ang mga kandidato na pipiliin ko at hinihiling ko sa mga kaibigan ko at nakakakilala sa akin, at sa ating ating mga mamamayan, iboto ang karapat-dapat batay sa mga binanggit ko, pwede rin hiling sa birthday gift nyo sa akin, umayos kayo! God bless our country! )