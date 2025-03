MIND DA NOISE: Sugilanon sa akong amigo atol sa pagdakop kang Tatay Digong

MINDANAW (MindaNews / 15 March) – Wala dayon ko kasulat para sa atong mga idol nga readers, kay sama sa inyo, affected pod ta sa paglupad ni Tatay Digong sa The Hague. Abi nako gani world tour ang nahitabo, from HK to Dubai to The Hague. Unta gitugtog nila ang jingle sa Biyaheng Du30 the whole time para effects.



Na-occupy akong time pod the past few days sa pag-comfort, paghupay sa akong higala nga DDS, nga hangtod karon “lutang” gihapon ug sigeg “iyacc” sa panghitabo. Miingon kog words of comfort, sige lang besh, ingon ko, gikantiyawan man pod ko nimo ana, now the feeling is the same. Mi-walk out hinuon sya ug gi-unfriend ko.

Mo-understand na lang ko sa akong friend. For them it’s a sad day nga makita ang ilang Tatay Digong nga luya na tungod sa edad nga gi-escort sa usa ka platoon nga pulis paadto sa eroplano, pakapin pa og dialogue nga “you have to kill me before you can bring me to the ICC.” Live coverage kini sa iyang anak nga nanawagan og wake up pero siya diay, naga wake and bake.

Nibaha ang atong Facebook og mga balita, rants, panawagan nga pray for Tatay, nga sa una mokatawa kung gitawag ni Tatay Digong nga stupid si God, ug nanawagan karon nga mag rally ug people power, nga sa una mosaway nga wala nay pulos ang rally ug people power, ug lihok daw kini sa mga komunista ug bayaran kuno. Kadali pod nila nga nahimong woke pod oy.

Mo-understand na lang ko sa akong friend ug sa mga DDS sa akong pamilya, from Davao to any point in Mindanao ana ka init ang ilang gibati. Mao pod siguro diay nga sakto tong ingon ni Heydarian nga murag Sub-Saharan ang Mindanao tungod sa kainit.

Pero sabton na lang nako nga nag-agi sila karon sa five stages of grief: Denial man tong first stage, ug naa sila karon sa anger, pero gisabay pod nila sa ikatulo: ang ranting sa Facebook. Hawod gyud ang DDS mag-usab og mga butang, pati ang stages of grief, gipahaum sa ilahang kahimtang.

Naa pa gyud usa ka DDS blogger nga taga Davao diay nga nag-rant nga kadto daw nalipay sa pagdakop ni Tatay Digong, molayas na daw sa Davao, kung dili daw sila mouyon sa estilo sa Davao. Careful with that. Kay kung ana diay iyang argument, suko siya kay BBM ngano gidakop si Tatay Digong, hala, paglayas na lang pod siya, kuyog na lang siya sa iyang idol nga Tatay Digong sa The Hague.

Bibo gyud karon ang Facebook, gi-prove gyud nga ang Pilipinas ang number wan sa Facebook. Halos tanan karon hawod na sa balaod kay nag-enrol na sa IBP – Internet Bar of Peysbuk.

Pero bisan pa man nga hawod na ang tanan kuno sa balaod, mag lisod gihapon ta molitok sa lugar nga ICC.

The Hague – Heyg? Daan Haag, murag danghag. Hago man magtuon og Dutch Mill.

Tapos naa pay Schevingen — Sheven enjen? Seven Eleven? Pang college gyud ning European words.

Masuko ta sa intepreter sa ICC ngano “Dutert” ang pag pronounce sa apelyidong Duterte. Di pa ka ana, naay French version iyang ngan?

Naay trivia kabahin sa trial ni Tatay Digong sa ICC. Ni-appear siya sa ICC sa petsa nga March 14. Ang March 14, 2018 diay ang petsa nga ni-withdraw ang Pilipinas sa pagka membro sa ICC. Sa Bisaya pa na, koensedense, aw, sulagma. Sa Dutch, ayaw na lang ko pa-translate-a, naga nosebleed pa ta sa pagtuon sa mga balaod.

Basta, taas-taas pa diay ni nga trial. Sa September pa diay ang sunod nga schedule sa trial. Ngano dugay man? Six months, another coincidence sa gisulti ni Tatay Digong sa iyang saad sa una nga sulod sa 3 to 6 months masugpo na niya mga sagbot sa katilingban?

Mao gyud ni ang resulta sa mga pamulong ni Tatay Digong, nga hilig modeklara nga mopatay. Karon, reckoning na ba kini sa iyang gisulti?



Sa iyang latest nga pamulong sa iyang mga supporters, moingon pod siya nga “relax” lang ta, mao na daw kini ang iyang napala sa iyang gibuhat sa iyang pagka-mayor ug pagka-presidente.

Moingon pod ang mga grupo nga nanawagan og hustisya, nga taga Davao ug Mindanao biya kini, nga maayo pa gani nga si Tatay Digong gihatagan og due process, nga wala niya kini nahatag sa liboan ka mga tawo nga gipatay sa tokhang ug sa war on drugs.

Naghinaut unta ko nga maminaw ug makasabot ang akong higala sa lain pang punto. Pero karon, na-busy pa man siya sa Facebook. Hinaut nga mag add friend na lang siya nako aron mag istorya na lang ta sa hows and whys aning political drama sa atong kinabuhi.

(Mind Da Noise is a column by jaded Mindanawon observers.)