MIND DA NOISE: Malipayong 2025? Or Hello, Again…

MINDANAO (MindaNews / 3 January) – Makaingon ba ta nga malipayon ta sa Bag-ong Tuig?

Nga goodbye sa bad vibes, ug naa tay change?

Change… Kabag-ohan… kung naa gihapon ang “pwersa ng kadiliman versus pwersa ng kasamaan”, ambot lang.

Same-same lang.

Well, we can say goodbye to confidential funds, pero hello AKAP, AICS, TUPAD man.

At least, we know, the money will go to the poor, and not to a certain Mary Grace Piattos.

We can say hello again, traffic sa siyudad.

Hello again trabaho. Hello again, first sweldo sa new year, pero goodbye dayon sa sweldo kay daghan kaayo gasto. Naa pay PhilHealth nga wala na daw budget sa gobyerno, kita na mag salo sa tanan.

Makapahagit gyud ning New Year nga bawal magkasakit.

Maayo ba kaha mag tambay na lang ta og hulat na lang tag magpalsita sa AKAP ug ayuda?

Goodbye na lang unta mga politiko, sila ray nabulahan, nag-ilog sa atong buhis.

Unta mag vote wisely na ta karong piniliay sa Mayo. Bisag balik-balik na si wisely modagan, kita unta sama niya, maglaom og kabag-ohan.

Sama ta kay wisely, dili sama kay Madam Shiminet. Oo, bisan maglalis ta nga ngano dili ta mag suporta og taga Mindanao, ngano, nakabahin ba ka sa confidential funds? Pareho ba ta nila nga puro lang paatik ug palusot?

Pareho ba ta nila nga mag imagine nga mogalgal og liog? Bisan pa nga nagkalagot ta sa atong kahimtang, hopeful man gihapon ta. Positive vibes, dili bloody atong New Year, or Valentines, or anytime of the year.

Mao nga ang atong resolution karong tuiga mao nga atong barogan ang sakto.

Ug kami magpabilin nga noisy, mag saba-saba, alang sa kalinaw nato tanan.

(Mind Da Noise is a column by jaded Mindanawon observers.)