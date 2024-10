MIND DA NOISE: Meltdown, Galgal, Sara-muang

MINDANAO (MindaNews / 23 October) – Human sa meltdown, ay presscon diay to ni VP Inday Sara, kini nga mga hunahuna nagdagan sa among utok:

Bisan pa muingon ang latest survey nga 50% sa mga taga Mindanao ang nagasuporta gihapon sa mga Duterte, apan makaingon gyud ko, dili tanan taga Mindanao, magpabuang-buang.

Kanang magpabuang-buang kay aron dili makabayag og utang… in her case, dili singlon kung asa gigasto ang confidential funds ug education budget.

Kabalo pod mi mobayad og utang ug dili magabuang-buang ui. Dili lalim nga maghulam sa silingan aron lang mobayad og utang sa tindahan ug magpalista usab sa sunod nga utang.

Kaloton daw niya ang lawas ni Makoy unya ilabay daw niya sa West Philippine Sea. It proves that the Dutertes are only good in two things: Digging up dirt on people and throwing bodies into water.

Sa daghang pwedeng isaway kang BBM, susama sa wala pa gyud naubos ang presyo sa bugas, didto ra gyud sya nag focus sa isyu sa relo ni BBM ug iyang hunahuna nga lami putlon og ulo. Matinga na ta kung unsay nasa ulo aning VP puro yawyaw.

Ug miabot og two hours nga nagtuyok iyang istorya sa kalagot kang Marcos. Lupig pa ata mga Martial Law survivors nga twenty years nag-antos.

Two hours iyang yawyaw, maayo pa to sa una nga two words lang iyang permi malitok: “No comment.” Mas naa pa tay peace of mind.

Drag me to Hell iyang peg kay siya daw Presidente didto. Aw, bantugra igang kaayo ang Davao.

Presidente daw siya sa Hell, tapos alyado niya self-appointed Son of God ug owner of the universe. Unity of opposites gyud.

***

Unya kini pod si Polong ni-enter pod, naghagit kang Migs nga magpa-drug test pod pareho niya. Tubag pod ni si Migs, sige, way problema, pero dungan ta karon, kay murag karaan man diay ni imong drug test nga gipakita. Pag update pod pareho sa imong lisensya. Pakita pod kay puro lang ka yawyaw sa Facebook, absent sa Kongreso.

Ngano puro lang drugs ang nahibaw-an nga isyu kini si Congressman Polong? Ug absenot pa gyud sa Kongreso.

Kung sige sila ga panawaga og drug test, naa pod niingon ang angay pod magpa mental test ang mga kandidato.

***

Milabay ang Bagyo Kristine. Mindanao is declared safe, pero the rest of the country naigo man sa kasalimuang ni Inday Sara.

Ang Naga City apil sa mga grabeng kaigo sa baha nga gidala ni Bagyo Kristine. Mahinumduman nga sa milabayang mga semana, nibisita sila VP Sara ug BBM kang kanhing VP Leni.

Murag warning na ni sa tanan: ayaw ipatugpa ang pwersa ng kasamaan ug pwersa ng kadiliman sa inyong lugar, hilabi na karong eleksyon. Grabeng katalagman pagkahuman.

(Mind Da Noise is a column by jaded Mindanawon observers.)